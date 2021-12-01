群益權證小教室：技術面－KD高檔鈍化

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何透過「技術面」的「KD 高檔鈍化」挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「技術面」欄位勾選「KD 高檔鈍化」進行搜尋。

KD 指標，又稱為 隨機指標（Stochastic Oscillator，KD），可以從看盤軟體的技術分析查看。K 值變動較快，反應較短時間範圍內的價格變化；D 值變動較慢，則反應較長時間範圍內的價格變化。股價上漲或下跌時，K 值反應會比 D 值更快。

KD 值 > 80 表示「高檔鈍化」，通常也代表該檔股價的買氣旺盛，向上動能持續且強勁，容易成為「強勢股」，股價後續上漲機率大，因此有助於作為挑選認購權證標的之參考依據。

以 2021/11/30 盤中資料為例，勾選「KD 高檔鈍化」進行搜尋。

若以 合晶 (6182-TW) 為例，點擊標的名稱後，可在下方列表得到群益精選權證推薦。

群益精選權證中，包括 合晶群益 13 購 01 (721910)、合晶群益 15 購 05 (727070) 等，不僅剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量 499 造市積極，都是報價最優、條件最佳的合晶認購權證。

希望今天的技術面教學有助於投資人挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！​​​​​​​