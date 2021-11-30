寒舍首打精品商旅牌 自有品牌「寒居酒店」Q1將開幕

連鎖飯店業者寒舍餐旅 (2734-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說會時指出，自有品牌「寒居酒店」籌備規劃 3 年，預計將於明年第一季開幕，隨著餐飲和國旅市場回溫，仍將積極布局國內消費版圖，讓都會型飯店休閒化。

寒舍說明，寒居酒店設定為精品商務旅館，座落於捷運雙線交織的松江南京捷運站旁，館內擁有 4 種房型、共 111 間客房，並設有游泳池、健身房、烤箱和蒸氣室等服務設施，同時，規劃一家複合式餐廳，提供 99 個座位數。

在國內疫情趨緩後，旗下台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店館內的餐廳客流量快速回穩，寒舍煮吃，11、12 月整體的餐飲和宴會績效已回到去年同期的 80-90%，目前台北寒舍艾美酒店探索廚房與台北喜來登大飯店喜來登十二廚自助餐廳，12 月底前的訂席幾乎客滿，業績表現接近三級警戒前。

另一方面，礁溪寒沐酒店至農曆年前住房率平均皆超過 80%，復甦態勢明顯。

然而，因受邊境管制的影響，台北飯店平日住房率仍低迷，寒舍不諱言，在邊境管制下，不排除設定作為防疫旅館，目前規劃行銷則先以國內商務和國旅市場為主，將積極參與 12 月的高雄旅展和明年 4 月的台中旅展，全力拓展中南部客群；同時，積極培育人才、強化服務，為未來國境鬆綁做準備。

寒舍期待，政府明年逐步放寬邊境管制，屆時將針對鄰近國家旅客如日本、韓國、新加坡、泰國等，提供促銷方案吸引來台。