美國能源部長：能源企業賺取巨額利潤同時 也應增加石油供應

據報導，美國能源部長 Jennifer Granholm 在週二 (23 日) 敦促美國能源公司在賺取巨額利潤的同時，也應增加石油供應。

Granholm 表示，石油和天然氣產業擁有 900 萬公頃的陸地和海上租約，此外還有成千上萬份未使用的許可證。與此同時，能源業正在賺取巨額利潤。

美國週二宣布將從戰略石油儲備 (SPR) 中釋放約 5000 萬桶原油，並與中國、印度、日本、南韓、英國等 5 國採取協調行動，以遏止原油價格高攀和通膨升溫。

Granholm 明確表示，政府還希望國內能源生產商盡自己的一份力量為市場增加石油供應。「我們希望鼓勵石油生產商增加供應。希望增加美國國內和世界各地的供應，以便我們可以降低油價的壓力。」她說。

Granholm 指出，許多能源公司並沒有重新僱用因新冠肺炎而被解僱的人，沒有打開鑽井平台，也沒有使用獲得的許可證。

Granholm 曾表示，她認為政府所有選項都已經擺在檯面上，但是用上石油儲備，可能也只能暫時緩解油價上漲帶來的壓力。

今年迄今，天然氣期貨價格已上漲 132%，有產業專家警告，如果今年迎來更冷的寒冬，美國人將被迫使用更多能源來取暖，天然氣零售價格就可能會進一步走高。

根據美國能源資訊局 (EIA) 的數據顯示，依賴天然氣取暖的美國家庭今年冬天預期平均花費 746 美元來取暖，恐較去年冬天大增 30%。天然氣零售價格則預估將達到 2005 年冬季以來的新高。