〈能源盤後〉上週嚇破膽 市場回神評估omicron病毒衝擊 原油回升

週一 (29 日) 交易，原油期貨價格上漲，收復上週五因變種病毒 omicron 引起的部分暴跌，各市場正評估該病毒的衝擊，投資者也在等待本週 OPEC 一些會議的結果。據報導，其中幾個會議因近期價格走勢而推遲舉行。

omicron 病毒被世衛 (WHO) 技術顧問小組稱為「令人擔憂的變種」，且引發全球各地的旅行限制。對大宗商品而言，投資者擔心復甦恐受阻而導致需求疲弱。

Sevens Report Research 分析師週一報告寫道：「只要没有會破壞經濟復甦的新封鎖措施出現，石油應該會穩定下來。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.8 美元或 2.6%，收每桶 69.95 美元，盤中高點 72.93 美元。

上週五該 WTI 原油期貨價格大跌 10.24 美元或 13.1%，創最近月契約自去年 4 月 20 日以來最大單日下跌金額。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 72 美分或 1%，收每桶 73.44 美元，該期貨於週二收盤屆期。

上週五該 Brent 原油期貨大跌 9.5 美元或 11.6 %，收每桶 72.72 美元，為去年 4 月 21 日以來最大單日跌幅。

上週五兩大基準原油期貨均觸及 9 月 9 日以來最低收盤價。

上週由於感恩節假期，交易日縮短，成交量下降可能會加劇任何波動，擴大週五拋售力度。因此本週開始「週五拋售過頭」的觀點獲得了動力，美股各基準指數也呈現多空交錯的走勢。

Swissquote 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「就石油價格而言，對 omicron 下意識的反應可能過頭了，如果沒有傳出更糟糕的消息，我們應該能看到油價往 74 美元關卡回升，即 100 日移動均線的標準。」

「如果出現更糟糕的消息，油價會進一步跌破 70 美元關卡，但由於 omicron 的情況如果惡化，預計也會令 OPEC 收緊供應，所以油價的下行應該有限。」

上週起有一個觀點逐漸普遍，即是「大拋售將讓主要生產國有理由暫停既定的增產計畫」。據報導，OPEC 本週兩個技術會議已經延後召開，以利 OPEC 評估 omicron 病毒影響程度。

根據報導，OPEC + 將週一預定召開的聯合技術委員會延至週三，另外聯合部長級監督委員會則自週二改至週四。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 週一報告表示：「本週市場重大訊號將來自 OPEC + 如何面對 omicron 變種病毒當前威脅的決議。」

「OPEC 向來不會做出下意識的政策決定，而偏好落後於需求曲線，所以可以預期 OPEC 可能會持續保守地每月放寬 40 萬桶 / 日的產量配額，或者更謹慎地阻止供應回流，直到 omicron 疫情更明朗化。」

摩根大通分析師週一分析報告寫道：「過去 18 個月投資分析不足影響了 OPEC+。」他們估計，OPEC 明年真正閒置產能大約 200 萬桶 / 日，較預期共識的 480 萬桶 / 日低了 43%。

結合 OPEC + 真實產能模型，摩根大通分析師預期，Brent 原油明年將飆破每桶 125 美元，2023 年每桶超越 150 美元。

根據報導，南非一些健康專家表示，這種新變種似乎只會引起輕微症狀，但目前還需要更多數據確認。然而，各國宛如驚弓之鳥，早已推出各種限制措施，隨著歐洲病例增加，以色列和日本直接關起國門，謝絕外國遊客來訪。

與此同時，根據俄國大使 Mikhail Ulyanov 在推特上的發文，週一召開了伊朗核協。「第七輪談判非常成功，與會者同意採取進一步的直接步驟。」Ulyanov 說。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上漲近 2.4%，收近每加侖 2.077 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 2.8%，收每加侖 2.152 美元。

上述 12 月交割的期貨將於週二收盤屆期。

1 月交割的天然氣期貨價格大跌 11.4%，收每百萬 Btu 4.854 美元，上週五該期貨逆勢大漲 7.5%。

分析師將週一天然氣期貨價格大跌歸因於美國部分地區天氣預報回暖。