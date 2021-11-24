美國釋出儲油措施遭無視 市場繼續押注100美元以上油價

儘管美國和其他主要消費國宣布釋出戰備儲油 (SPR)，試圖壓低能源價格，不過許多分析師並不看好這一措施，市場上仍有相當多押注，相信油價會升上每桶 100 美元。

Schork Report 編輯 Stephen Schork 周三 (24 日) 表示，這一做法很難奏效，任一個國家的戰備儲油釋出，都難以操控市場價格。

Schork 解釋，戰備儲油的存在只是為了抵消短期的、意外的供應中斷。

他表示，相當多交易員押注將出現 100 美元的油價，最快會在明年第一季，特別是如果北半球出色寒冬的話。

今年由於愈來愈多國家解除疫情封鎖、開放邊界，讓石油需求增加，市場供不應求，油價因而上漲了 50% 以上。全球基準布蘭特原油，在 10 月突破了 80 美元的心理關卡，周三交易價格在 82.5 美元附近。

美國總統拜登周二宣布，美國將從其儲備中釋放 5000 萬桶石油，作為全球能源消耗國平息燃料價格快速上漲努力的一部分。

其他做出共同承諾的國家包括中國、印度、日本、南韓和英國。到目前為止，英國已同意釋放約 150 萬桶石油，而印度則承諾釋放 500 萬桶石油。中國、日本和南韓尚未公布具體數字。

Schork 表示，這麼做有機會釋出 1 億桶石油—也僅相當約 1 天的全球需求量。

澳洲聯邦銀行的礦業和能源大宗商品分析師 Vivek Dhar 的估計更為保守。他預測，6 個石油消費國釋放的石油數量可能略高於 7000 萬桶，因為美國以外的國家，庫存釋放量可能「相對溫和」。

Schork 說，美國的行動是一個明顯的絕望跡象，是工具箱裡唯一的工具，但行不通。因此，未來 1 個月後，油價將會更高，而不是下挫。