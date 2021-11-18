悍馬電動皮卡Hummer EV投產 通用汽車股價創歷史新高

據報導，美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 備受市場期待的悍馬電動皮卡 Hummer EV 已經投入生產，受此消息激勵，通用汽車股價在週三 (17 日) 創下歷史新高，該公司市值正穩步接近 1000 億美元的重大里程碑。

通用汽車股價在週三收於每股 64.61 美元，上漲 3.2%，創下自 2009 年破產以來的最高價。通用汽車市值目前約為 940 億美元。

通用汽車上漲之際，新上市的電動車新創公司 Rivian 和 Lucid Group 的股價則是收跌，週三盤中，Lucid 的市值曾短暫超過通用汽車。

通用汽車在週三為底特律的第一座電動車專用工廠舉行開幕儀式業，美國總統拜登也將在下午參訪該座工廠。

通用汽車目前已經在該工廠啟動 Hummer EV 的生產，預期很快就能開始向客戶進行交車。

Hummer EV 是一款性能強悍的皮卡車，擁有四輪轉向系統，可以在崎嶇不平的地形上以「螃蟹模式」行駛，4 輪都可轉向接近 90 度，使車輛能水平橫移。該車還擁有「Watts to Freedom」模式，從零加速到 60 英里 / 小時僅需 3 秒，採三馬達配置，輸出馬力高達 1 千匹，另外電池組容量達 202 kWh，能供應約 550 公里的續航力。

通用汽車執行長兼董事長 Mary Barra 在先前接受採訪時曾表示，到 2025 年，通用汽車在美國的電動汽車銷量「絕對」可以趕上特斯拉。

Barra 表示，隨著許多新車款的推出，包括 Hummer EV、凱迪拉克最新電動車 Lyriq，以及雪佛蘭 Bolt 電動車等，都將有助於使通用汽車擊敗特斯拉。上述車款是通用汽車計畫在 2025 年前至少發布的 30 款電動車的一部分。