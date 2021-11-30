小摩：OPEC+可完全主導 原油2022年每桶恐破125美元 2023年直奔150美元

摩根大通分析師認為，原油期貨可以擺脫上週黑色星期五的暴跌，接著回升一些，明年測試每桶 125 美元，後年直奔 150 美元水準，因為 OPEC + 主導一切。

摩根大通分析師週一報告指出，「OPEC + 已回到正槓桿的地位，可以靠維持低庫存、市場平衡，以及有節奏的增產令庫存管理最佳化來捍衛其地位。」

上週五該 WTI 原油期貨價格大跌 10.24 美元或 13.1%，創最近月契約自去年 4 月 20 日以來最大單日下跌金額；同日 Brent 原油期貨大跌 9.5 美元或 11.6 %，收每桶 72.72 美元，為去年 4 月 21 日以來最大單日跌幅。

上週傳出 omicron 變種病毒的消息後，由於大眾擔心政府再度實施封鎖措施，全球經濟成長恐受衝擊，因此引發股市和商品大崩跌，且上週適逢感恩節縮短交易，交易量小而加劇了波動程度。

該變種病毒的不確定性和原油隨之而來的暴跌，都被視為讓 OPEC+ 暫停每月增產 40 萬桶的理由，而不用直接面對上週美國領導各國釋放戰略石油儲備 (SPR) 的壓力。週一原油收復了週五暴跌的一小部分，WTI 原油收漲 2.6%、Brent 原油收高 1%。

分析師寫道，OPEC + 可能明年初會放緩增產速度，且除非油價「獲得良好支撐」，否則不太可能增加供應量。他們強調 OPEC + 可能靠這 4 種潛在方式受益：

給予儲油庫「喘口氣」，以改善其備用容量的彈性 確保市場平衡，能承受未來 COVID 相關的需求衝擊浪潮 支持財政平衡 (包括重建外匯儲備和過度資金) 因應 SPR 庫存下降，存一些油以待更高的價格

分析師表示，整個產業因投資不足，在預期的停產期結束後，OPEC + 每月產量將難以超過 25 萬桶。他們估計，OPEC 明年真正的閒置產能將約 200 萬桶 / 日，較目前預期共識的 480 萬桶 / 日低了 43% 之多。

摩根大通採用由下而上、逐一油田模型，顯示出整體產能缺口將擴大到 300 萬桶 / 日，而 2024 年上半年 OPEC+ 的目標為 4910 萬桶 / 日。

OPEC + 控制價格的能力取決於其閒置產能的有效性。摩根大通估計，按照現行配額，閒置產能將從 1995 年到 2020 年來的平均總產能 14% 下降至 4%，觸及 25 年低點，遠低於能源消費國主張的舒適水準 (閒置產能為總產能 10% 左右)。

「結合我們對 OPEC + 真實閒置產能的模型，我們預期原油價格將飆升.......」該分析師寫道。