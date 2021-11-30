美商務部長籲眾院盡速通過晶片法案 降低對中國零組件依賴

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一（29 日）呼籲美國眾議院立即通過 520 億美元扶植美國半導體製造的《晶片法案》（CHIPS Act），避免美國未來供應中斷，也降低對中國零組件的依賴。

雷蒙多出訪美國汽車城底特律的全美汽車工人聯合會（UAW）與當地政界人士，以及通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US)、Stellantis(STLA-US) 等高層會面討論晶片議題，爭取在 12 月底前獲得資金。

雷蒙多表示，全球晶片持續短缺已耗盡汽車庫存，也讓美國汽車工廠接連關閉，證明美國需要半導體晶片等關鍵領組件供應鏈移至國內。

她在底特律經濟俱樂部的演講中提到，美國晶片製造僅占全球產量的 12%，低於 90 年代的 40%，若美國想與全球競爭，就必須振興國內半導體業，盡快通過半導體支出法案。

雷蒙多說，中國、台灣已持續鼓勵晶片生產一段時間，美國不能再等待下去，其他國家不會靜靜等美國趕上。

雷蒙多表示，在重建供應鏈的過程中，不能依賴那些在關鍵晶片零組件供應不認同美國價值觀的國家，因此商務部正在推行「近岸生產」（nearshoring）和「朋友支持」（friendshoring）等策略，將志同道合的合作夥伴整合進供應鏈中。

參議院今年 6 月通過的《美國創新與競爭法》中，包括撥款 520 億美元促進半導體研究、設計和製造的《晶片法案》，但該法案尚未在眾議院過關。

晶片短缺對全球汽車製造業造成衝擊，但對底特律汽車製造商們的影響更嚴重，根據諮詢公司 AlixPartners 數據，預計今年汽車業營收將減少 2,100 億美元。

福特與通用等汽車製造商計劃與半導體供應商進行更密切的合作，以避免未來出現短缺情形。不過隨汽車製造商轉向電動車，汽車晶片需求將繼續上升，這些汽車製造商表示，這場危機至少還會持續一年。