〈美股早盤〉美股跌深反彈 道瓊漲逾200點、標普那指均彈逾1％

新變異株 Omicron 上周五引爆恐慌拋售後，美股周一 (29 日) 開盤集體反彈，道瓊開盤一度大漲近 400 點。截稿前，道瓊工業指數漲逾 220 點或 0.6%，那斯達克綜合指數漲 1.3%，標普 500 指數漲 1%，費城半導體指數漲 2％。

為防止疫情蔓延，以色列上周六 (27 日) 宣布關閉邊境，禁止外國人入境，日本也在今日宣布，周二 (30 日) 暫時禁止外國人士進入日本，部分市場人士擔憂，新變異株帶來的壓力恐影響全球經濟復甦與人口流動。

目前關於 Omicron 的傳染力，以及是否對現有疫苗產生抗藥性等資訊仍有待釐清。南非科學家表示，雖然 Omicron 的傳染力可能較其他病毒株來得更強，但截至目前的確診者均屬於輕症。

截稿前，美國公債價格走低，10 年期美債殖利率上升至 1.555％，美元上漲。

國際油價自上周低位反彈，截稿前，布蘭特原油期貨漲 5.7％，報 76.86 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨漲 6.6％，報 72.63 美元。

除了石油股外，上周五慘遭拋售的旅遊股、航空股群起反彈。截稿前，達美航空 (DAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 雙雙漲逾 2％，皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 和嘉年華遊輪 (CCL-US) 均漲逾 6％。

疫苗股延續上周強勁勢頭。莫德納 (MRNA-US) 預計最快明年初備好針對 Omicron 的疫苗，截稿前大漲 10％，BioNTech(BNTX-US)今日表示已著手且正在加速推進針對 Omicron 的疫苗研發作業，開盤後也漲 5％，輝瑞 (PFE-US) 也漲 2.3％。

疫情期間表現良好的科技股周一基本持穩。蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 開盤均上漲，Zoom(ZM-US)則跌逾 3%。

其他資產方面，比特幣也扭轉上周頹勢，截稿前漲逾 5%，站上 57,000 美元關卡，帶動 Marathon Digital(MARA-US)、Coinbase(COIN-US) 等區塊鏈概念股揚升。

截至台北時間周一 (29 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 224.44 點或 0.64%，暫報 35123.78 點

那斯達克綜合指數上漲 216.43 點或 1.39%，暫報 15706.25 點

標普 500 指數上漲 50.32 點或 1.10%，暫報 4644.94 點

費半上漲 79.42 點或 2.11%，暫報 3836.55 點

台積電 ADR 上漲 2.16% 至每股 119.62 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.555％

紐約輕原油上漲 6.57％ 至每桶 72.63 美元

布蘭特原油上漲 5.69% 至每桶 76.86 美元

黃金下跌 0.05% 至每盎司 1787.20 美元

美元指數上漲至 96.35

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 10.29％，至 363.56 美元。

莫德納醫療總監 Paul Burton 周日 (28 日) 表示，該公司最快明年初就能推出針對 Omicron 的新冠疫苗，且可望在未來幾周得到當前疫苗對 Omicron 的保護力數據。

理想汽車 (LI-US) 早盤上 8.64％，至 35.20 美元。

理想汽車周一盤前公布 2021 年 Q3 營收年增 209.7%，至人民幣 77.8 億元，優於預期，電動車交付量較去年同期增長近 3 倍，至 25,116 輛，淨虧損也較去年同期顯著收窄。

理想汽車預計，Q4 電動車交付量將介於 30,000 至 32,000 輛，營收介於人民幣 88.2 億元至 94.1 億元間。

Merck(MRK-US) 早盤下跌 3.69％，至 76.24 美元。

花旗集團 (Citigroup) 將 Merck 股票評等自「買入」調降至「中立」，稱 Merck 的 HIV 新藥 islatravir 在研發過程中遭遇阻礙，恐拖累該公司的長期成長動能。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 公布美國達拉斯 Fed 11 月製造業指數，預期 17.0，前值 14.6

華爾街分析：

瑞訊銀行 (Swissquote Bank) 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，上周五 (26 日) 股市重挫為恐慌性拋售，並稱感恩節假期交易量較低，跌勢很有可能是因爲這樣而加劇。

Oanda 高級市場分析師 Jeffrey Halley 預計，本周將出現大量由新聞標題驅動的洗盤走勢。

NAB 市場策略師 Rodrigo Catril 稱，我們對 Omicron 的了解程度仍不足，但在了解更多之前，市場已被迫重新評估全球經濟增長前景。

Catril 續稱，輝瑞預計 2 周內可查明 Omicron 是否會對現有疫苗產生抗藥性，也有人認為可能需要花費更多時間來釐清這項疑問，在那之前，市場可能繼續保持緊繃不安的狀態。