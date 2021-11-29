外資逢低敲進航空、貨櫃雙雄近9萬張 再提款金融族群

台股今 (29) 日一度重挫逾 200 點，回測季線支撐，在電子族群帶動下，終場小跌 41.3 點，收在 17328.09 點，守住半年線，三大法人買超 43.21 億元，其中，外資逢低回補航空、貨櫃雙雄近 9 萬張；持續提款金融、傳產族群。

三大法人僅自營商站在空方，賣超 17.45 億元、外資回頭買超 60.57 億元、投信小幅買超 191 萬元，三大法人合計買超 43.21 億元；期貨方面，外資增持多單 1575 口，空單未平倉口數降至 18480 口。

外資逢低敲進航空雙雄，華航 5.2 萬張居冠、長榮航 1.8 萬張；貨櫃雙雄陽明也有逾萬張、長榮則買 6209 張；電子股包括友達 1.5 萬張、華邦電 1.1 萬張、宏碁超過 1 萬張，聯電、旺宏、群創、景碩也有逾 4000 張。

外資賣超方面，調節富邦金 1.1 萬張，台新金、元大津、國泰金、玉山金、臺企銀超過 5000 張；同時降低傳產族群持股，包括大成鋼 9083 張、大同 8907 張、台聚 6131 張、國喬 5459 張，鴻海也減碼逾萬張。

投信買超方面，華邦電與友達分別 2722、2077 張，台泥、新唐、緯創、英業達都有逾千張，遠東新、統一、元太、廣達等也獲加碼。

投信賣超部分，以開發金 3897 張最多，其次為旺宏、景碩、華航、聯電、日月光投控、亞聚、可成、台半、大成鋼。