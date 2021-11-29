台股收黑季線有撐 外資回頭買超 三大法人合買43.21億元

台股收黑季線有撐 外資回頭買超 三大法人合買43.21億元。(鉅亨網資料照)
台股收黑季線有撐 外資回頭買超 三大法人合買43.21億元。(鉅亨網資料照)

新型變異株 Omicron 威脅升溫，台股今 (29) 日早盤一度下跌 202 點，逼近季線支撐，市場買盤隨即湧進電子族群，再現 12 千金，櫃買指數率先翻紅，但傳產族群賣壓沉重，終場指數下跌 41 點，收在 17328 點，三大法人合計買超 43.21 億元，其中外資回補 60 億元。

加權指數今天成交值 3181.71 億元。觀察法人資金變動情形，外資上周五大舉倒貨 310 億元後，今天回頭買超 60.57 億元；投信小幅買超 191 萬元，終止連續 7 個交易日賣超；自營商賣超 17.45 億元。三大法人合計買超 43.21 億元。

權王台積電早盤走弱，一度跌至 591 元，回測年線，儘管盤中幾度翻紅，但買盤無力追價，終場小跌 0.5%，以 593 元作收；聯發科早盤一度摔出千金股俱樂部，隨後止跌回升，上漲逾 2%，終場收在 1030 元；國巨、華邦電、英業達、聯詠、欣興等指標電子股均獲資金點火。

高價股方面，力旺大漲逾半根停板，成功擠下譜瑞 - KY，奪回第三大高價股位置；緯穎開低走高，終場勁揚逾 3%，收 1020 元，重返千金股行列，排名一度超車聯發科；此外，之前捲入美國貿易黑名單風波的世芯 - KY，隨著利空逐漸淡化，今天股價強彈逾半根漲停板，以 1010 元全場最高作收。

傳產族群持續遭到調節，台塑四寶中以南亞跌 1.5% 最重，台聚及亞聚重挫 3-4%，聯成、國喬、華夏、中石化等都賣壓沉重；其他包括造紙、鋼鐵、紡織等類股指數均下跌逾 1%。此外，受到 Omicron 變種病毒衝擊，觀光也成為弱勢股，王品、美食 - KY、鳳凰、雄獅、易飛網、五福、雲品等，約下跌 2-5%。

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