台股收黑季線有撐 外資回頭買超 三大法人合買43.21億元

新型變異株 Omicron 威脅升溫，台股今 (29) 日早盤一度下跌 202 點，逼近季線支撐，市場買盤隨即湧進電子族群，再現 12 千金，櫃買指數率先翻紅，但傳產族群賣壓沉重，終場指數下跌 41 點，收在 17328 點，三大法人合計買超 43.21 億元，其中外資回補 60 億元。

加權指數今天成交值 3181.71 億元。觀察法人資金變動情形，外資上周五大舉倒貨 310 億元後，今天回頭買超 60.57 億元；投信小幅買超 191 萬元，終止連續 7 個交易日賣超；自營商賣超 17.45 億元。三大法人合計買超 43.21 億元。

權王台積電早盤走弱，一度跌至 591 元，回測年線，儘管盤中幾度翻紅，但買盤無力追價，終場小跌 0.5%，以 593 元作收；聯發科早盤一度摔出千金股俱樂部，隨後止跌回升，上漲逾 2%，終場收在 1030 元；國巨、華邦電、英業達、聯詠、欣興等指標電子股均獲資金點火。

高價股方面，力旺大漲逾半根停板，成功擠下譜瑞 - KY，奪回第三大高價股位置；緯穎開低走高，終場勁揚逾 3%，收 1020 元，重返千金股行列，排名一度超車聯發科；此外，之前捲入美國貿易黑名單風波的世芯 - KY，隨著利空逐漸淡化，今天股價強彈逾半根漲停板，以 1010 元全場最高作收。

傳產族群持續遭到調節，台塑四寶中以南亞跌 1.5% 最重，台聚及亞聚重挫 3-4%，聯成、國喬、華夏、中石化等都賣壓沉重；其他包括造紙、鋼鐵、紡織等類股指數均下跌逾 1%。此外，受到 Omicron 變種病毒衝擊，觀光也成為弱勢股，王品、美食 - KY、鳳凰、雄獅、易飛網、五福、雲品等，約下跌 2-5%。