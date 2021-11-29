〈台股盤後〉防疫股難撐盤 多空拉鋸17400點得而復失

新變異株重擊全球股市，台股今 (29) 日一度重挫逾 200 點最低來到 17167 點，逼近季線，隨著低接買盤進場，防疫概念股、中小型股撐盤下，櫃買指數黑翻紅，大盤一度重回 17400 點，終場仍不敵賣壓湧現，指數震盪翻黑，以 17328.09 點作收，下跌 41.3 點，成交量 3182 億元。

電子三雄早盤同步翻紅後，仍不敵賣壓，台積電終場下跌 0.5%，收在 593 元；鴻海午盤後漲勢收斂，以平盤 103.5 元作收；聯發科表現較強勢，收在今日最高點 1030 元，上漲 2.48%；其他權值股包括台達電、穩懋、元太、台勝科、台光電、中美晶均也穩盤要角。

聯發科帶領下，IC 設計族群重啟漲勢，笙泉、點序攻上漲停，新唐、世芯 - KY 也有逾半根漲幅，金麗科、創惟、威鋒電子、愛普、安格漲勢也不俗。

高價股同樣奮力撐盤，終場漲多跌少，AES-KY、力旺拉出逾半根漲停，信驊、矽力 - KY、祥碩、旭隼站穩紅盤，緯穎開低走高，重回千元大關，以 1020 元作收，上漲逾 3%。

盤面上仍以防疫概念股較強勢，ABC-KY、毛寶、熱映、恆大、亞諾法、商之器、合世、康那香功上漲停；瑞基、優盛、雃博、易威等也拉出逾半根漲停；興櫃股普生、敏成健康、金萬林、昱厚表現慓悍。

航運族群也有買單敲進，貨櫃三雄中長榮、陽明均有逾 1% 漲幅，萬海午盤後黑翻紅，終場上漲 0.65%；物流強勢上攻，嘉里大榮與宅配通亮燈漲停。

新變種病毒傳染力更快，疫情再度升溫，各國為防止新變種病毒爆發，陸續宣布鎖國政策，航空雙雄持續走弱，賣壓湧現，華航下跌 7.3%、長榮航則跌逾 8%，

個股表現方面，金可 - KY 將被 Glamor Vision 以每股 280 元、溢價 38% 併購下櫃，激勵股價跳空漲停，鎖在 222 元，委買高掛超過 10 萬張；持有金可 18.39% 股權的寶島科，也決議參與合併案，未來持股比例不變，仍將依照權益法認列投資收益，股價同樣漲停鎖住，來到 64.4 元。

法人表示，全球再度壟罩疫情不確定性下，不過時序進入 12 月，年底集團、投信作帳行期啟動，台股走勢不看淡，有望帶動股市信心，指數短線可望跌深反彈。