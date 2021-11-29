貨幣市場周一轉趨平靜 分析師提醒仍需留意未來較大波動

新變種病毒 Omicron 上周五 (26 日) 造成貨幣市場混亂，但亞洲周一已轉為平靜。分析師表示，由於當前對這一新變種所知甚少，市場未來仍可能出現較大波動。

對風險敏感的澳幣上周五下跌 1%，自 8 月 20 日以來首次跌至 0.71125 美元。不過周一反彈，上漲 0.37% 至 0.7139 美元。

相對地，避險貨幣日圓上周五一度飆升 2% 至 113.05 兌 1 美元，周一也轉為下跌 0.09% 至 113.60 日圓。

南非蘭特兌美元從周五的一年低點 16.3675 ​​反彈，上漲 0.93% 至 16.1400。

澳洲聯邦銀行策略師 Joseph Capurso 認為，本周貨幣市場恐仍有波動，實際上，不需要太多 Omicron 的負面消息，就能將澳幣壓低至 0.700 美元以下。

澳洲國民銀行資深外匯策略師 Rodrigo Catril 發布報告稱，市場波動性可能會繼續升高，在更多資訊澄清之前，市場被迫重新評估全球增長前景。

Omicron 最令人害怕之處，在於其突變之後，可能對當前的疫苗產生抗藥性。這使它的傳播速度增快，在南非發布警告之後，澳洲、英國、加拿大及香港等地，很快就發現感染者。

不過南非醫學協會主席 Angelique Coetzee 表示，新的 Omicron 變種帶來的多為輕症病例，這讓市場的憂心減緩。

美元指數報 96.283，週五跌至一周低點 95.973。儘管美元具有部分的避險性質，但由於新變種病毒帶來的不確定性，也為聯準會升息的前景帶來陰影。