聯合國：疫情預期將使今年全球旅遊業虧損2兆美元

據報導，聯合國旗下世界旅遊組織 (World Tourism Organization) 在週一 (29 日) 一份報告中表示，新冠肺炎疫情預期將造成今年全球旅遊業虧損 2 兆美元，並且整體旅遊業的復甦仍然脆弱且緩慢。

報告中稱，今年全球國際遊客人數將較 2019 年疫情爆發前創紀錄的 15 億人次，下跌 70% 至 75%，與 2020 年的下跌情況類似。數據顯示，去年全球旅遊業因疫情而虧損了 2.0 兆美元營收，該產業也成為受疫情打擊最嚴重的部門之一。

該組織也預估，今年全球國際旅遊營收有望達到 7000 億至 8000 億美元，較 2020 年有所改善，但甚至不及疫情前 2019 年 1.7 兆美元的一半。

報告中表示：「儘管近期旅遊業已經有所改善，但全球各地的疫苗接種率不均，以及 Delta 和 Omicron 變種病毒的肆虐可能會衝擊本就緩慢且脆弱的復甦。」

世界旅遊組織秘書長 Zurab Pololikashvili 表示，最近幾週多國家重啟防疫限制和封鎖措施，表明目前處一個難以不可預測的情況。不過他認為，儘管旅遊業正面臨歷史性危機，但有能力快速復甦，他期望 2022 年將較 2021 年好得多。

報告中也表示，先前由於旅遊信心增強、疫苗接種快速以及許多國家放寬入境限制，北半球夏季的國際遊客人數出現反彈。與 2020 年同期相比，2021 年第三季國際遊客人數增長了 58%，但仍較 2019 年的水準低 64%。

儘管第三季有所改善，但由於不同程度的旅遊限制、疫苗接種率和信心，全球各地的復甦仍不平衡。數據顯示，目前共有 46 個旅遊目的地的邊界禁止遊客入境，佔全球所有目的地的 21%。