疫情再變種 全球股市下跌

一週回顧及表現

成熟市場

1. 聯準會主席可能續任，降低未來政策不確定性，但較為鷹派的會議紀錄、部份股票財報表現不佳，與新型變種病毒擔憂使美股陷入震盪，美股下跌 2.2%；

2. 新型變種病毒襲捲歐洲，法國總理確診，歐洲各國重新討論啟動封鎖措施，歐股信心遭受打擊，歐股下跌 6.1%。

新興市場

1. 中國最新數據顯示經濟持續放緩，最新貨幣政策報告則強調穩經濟，但美國以國家安全為由，再對 12 間中國企業制裁，加上官媒再度提及對科技業的管制，引起科技類股震盪，中國股市下跌 3.5%；

2. 巴西石油公司公布未來五年資本支出計畫，預計提高預算，且有逾 8 成將用在油氣探勘與生產，帶動拉美股市上半週表現，但下半週受到全球股市拉回，拉美股市下跌 2.4%。

債券市場

1. 受到全球股市拉回影響，美股出現 8 個月以來最大跌幅，帶動全球政府公債上漲 0.3%；

2. 土耳其貨幣里拉暴跌，與各地政府持續升息，對新興市場債券帶來壓力，指數價格下跌 1.6%。

原物料、匯率

1. 美國宣布釋放戰略儲備原油，其他國家也加入響應，但釋放幅度不如預期，消息宣布後油價反而上漲，然而隨著歐洲疫情惡化，原油週五大幅下跌 9.7%（以布蘭特原油為例）；

2. 美國數據報喜，市場預期升息提早到來，黃金價格下跌 2.3%。

資料來源: Bloomberg，2021/11/29（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/26）

資料來源: Bloomberg，2021/11/29（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/26）

三大市場關鍵事件及分析

1. 烏克蘭與俄羅斯準備開戰？

烏克蘭政府表示俄羅斯可能於明年初入侵烏克蘭，造成俄羅斯股市與盧布下跌。預期俄羅斯只是希望逼迫烏克蘭停止清剿烏東叛軍，讓烏東成為俄羅斯與北約的緩衝地帶，兩邊真的爆發大規模戰爭的機率不高。

資料來源：Bloomberg，採 RTS 指數，「鉅亨買基金」整理，2021/11/25。

2. 鮑爾續任聯準會主席，勞動市場仍是升息與否的關鍵

白宮提名鮑爾繼續擔任聯準會主席、另一候選人布蘭納德則接任副主席，預期勞動參與率能否回升、薪資年增率如何變化，將是升息會否提前的關鍵。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/25。調整後勞動參與率為（勞動力＋目前想要求職人口）／（勞動力 + 非勞動力）；調整後失業率為（失業 + 目前想要求職人口）／（勞動力 + 目前想要求職人口）。

3. 債市押注升息，聯準會沒這麼肯定

債券市場認為美國升息勢在必行，大力做空長期美國公債，然而，造成近期物價上漲的供應鏈緊繃問題，可能會自然被供需法則改善。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/26。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/25。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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