〈台股風向球〉新變種病毒襲捲全球 回測季線支撐力

受新型 Omicron 變種病毒蔓延消息衝擊，台股上周五重挫 284 點，一周來合計下跌 448 點，周線終結連 7 紅並跌破月線，隨著美股重挫，恐慌指數飆漲逾 50%，法人指出，預期周一台股恐因連動開低反映，再次測試半年線和季線支撐。

由於 Omicron 傳染力恐勝過 Delta，市場憂心疫苗可能失效，外資周五在集中市場提款 310 億元，創近 2 個月來單日最大賣超，而投信呈現連 7 賣，自營商賣超近 70 億元也創近 2 個月來最多，內外資籌碼動態均不利短線大盤。

其中，外資一周來賣超金額最大分別為台積電 97 億元 (1.6 萬張)、聯電 51 億元 (8.1 萬張)，鴻海 48 億元 (4.5 萬張)，華航 (7.3 萬張)、富邦金 (2.6 萬張) 和國泰金 (3.1 萬張) 均近 20 億元，長榮航也遭賣 16 億元 (5.9 萬張)，顯然先從大型權值股和在疫情中首當其衝的航空股提款。

上周五道瓊盤中一度暴跌逾 1000 點，終場收跌 905 點，創今年單日最慘表現，跌幅 2.5%，那斯達克指數跌 2.2%、費城半導體指數更重挫 2.92%，對於本周台股 12 月的開局相當不利，尤其享有高本益比的電子股、高本夢比的題材股，修正壓力恐更為劇烈。

法人認為，由於已有去年 3 月恐慌崩跌但隨後幾個月止穩大漲的經驗，再加上全球各國早已緊鑼密鼓的加強疫苗的覆蓋率，不排除疫情利空會相對鈍化，同時，投資人擔憂明年美國重啟升息的壓力，市場也可能因而解讀有望暫緩，不排除下半周後，會有部分買盤進場逢低承接搶短，使重挫壓力略見止穩。

不過，法人提醒，由於歐洲多國和香港均出現 Omicron 變種病毒確診病例，且尚無造成重症或疫苗保護力的實際數據，不確定性還是很高，貿然搶短的風險大。

永豐投顧進一步指出，本周起美國陸續公布重要經濟數據，如 ISM 製造業指數和非農就業，而 12 月中旬美債上限即將再次到期，在美債議題尚未完全解決之前，也將是另一個持續干擾市場的因素。

國內本周仍有多場重要法說會值得留意，包括台達電、國巨、研華、美律、力成、第一金、新光金、聯電、精測、廣達和景碩等。

永豐投顧認為，新變種病毒出現再次考驗國際股市，先前全球樂觀看待疫苗注射後，可望迎來 Back to normal，已添變數。