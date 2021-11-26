台股大逃殺回測半年線 外資倒貨309億元 三大法人賣超386.78億元

南非爆出新變種病毒，引發投資人恐慌情緒，亞股今 (26) 日嚇趴，台股一度急殺逾 300 點，摜破月線支撐、回測半年線，電、金、傳一片綠油油，終場指數大跌 284 點，收在 17369 點，成交值 3539 億元。外資上演大逃殺，瘋狂倒貨 309 億元，三大法人同站賣方，合計大砍 386.78 億元。

加權指數周線終止連 7 紅，累計本周大跌 448 點。觀察今天法人資金變動情形，外資狂砍 309.63 億元；投信賣超 8.42 億元，為連續 7 個交易日賣超；自營商也大舉提款 68.71 億元。三大法人合計賣超 386.78 億元。

權王台積電重挫逾 1%，盤中最低見到 592 元，終場收 596 元，驚險守住半年線；聯電與美光全球訴訟達成和解，早盤股價一度漲近 3%，終場仍不敵大盤賣壓收黑；鴻海、台達電、國巨、日月光投控等電子權值股均震盪走跌。

台股今天上演十千金保衛戰，聯發科股價重摔 3%，一度失守千元關卡，終場收 1005 元；信驊逆勢上漲逾 2%，站回 3000 元關卡；力旺重挫 3.5%，遭譜瑞 - KY 超車，丟失第三大高價股寶座；AES-KY、世芯 - KY 大跌 4-6%；緯穎挑戰重回千金股行列失利，終場小漲收 989 元。

航運股漲勢暫歇，上市運輸類股指數終場大跌逾 5%，為最弱勢族群，其中，航空雙雄遭空方狙擊，股價摜壓至跌停，華航終場收 26.7 元，成交量爆出 72 萬張巨量，貨櫃三雄跌幅加重，終場大跌 3-5%。