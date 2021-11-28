台微醫創新醫材擴大海內外布局 明年營收有望續攀高

台微醫 (6767-TW) 開發的創新醫材椎體撐開器，明年首季將擴大導入國內大型醫學中心，海外則以歐洲市場為主，並與 4 個國家完成簽約，海內外布局有所斬獲下，有望推升明年營收續攀高。

台微醫主要營運動能來自脊椎骨融合手術產品，包括脊椎固定系統、椎間融合系統及人工代用骨；另外近年開發出椎體撐開器與骨水泥，其中椎體撐開器主要應用於椎體塌陷手術，可針對前端椎體壓迫性骨折進行椎體復位，並與骨水泥搭配使用。

台微醫椎體撐開器經過一年布局已見成效，除了打入多家區域型醫院，今年第四季開始則陸續與大型醫療院所合作，預期醫療院所明年首季將會開始採用，成為未來營運主要成長動能。

海外布局方面，台微醫表示，椎體撐開器今年 5 月取得歐洲認證後，陸續與 7 個國家洽談採購合約，其中已與最大市場義大利完成產品註冊，並與 4 個國家完成簽約，此外，未來也不排除啟動歐洲、東南亞市場的授權。

台微醫認為，儘管疫情持續蔓延，海外地區布局放緩並把銷售重心擺在台灣，不過，病患仍需至醫院治療、進行手術，而旗下醫材產品有助病患縮短術後恢復期，對於未來營運正向看待。

台微醫調整營運策略有成，加上脊椎骨融合手術產品布局發酵，今年前 10 月營收 1.12 億元，年增 37.73%，法人預期，明年在椎體撐開器挹注下，明年全年營收成長幅度有望與今年相當。