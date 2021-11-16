大摩上修我明年GDP預估至3.8% 央行最快Q3升息

摩根士丹利證券發布報告，將台灣明 (2022) 年 GDP 預估值從原本的 3% 上調至 3.8%，並研判我中央銀行最快可能在明年第 3 季啟動升息。

報告指出，過去低通膨、高經濟成長率的「金髮女孩經濟 (Goldilocks Economy)」即將畫下句點，接下來市場將進入通膨狀態，但預估通膨現象不至於失控，其中包含台、韓與東協等亞洲七國，明年的 GDP 成長率維持 4.9% 不變，平均通膨預估值為 2.2%。

報告指出，亞洲七國的經濟成長動能，一直以來主要靠出口支撐，預期未來的經濟成長動能，將從過去的出口獨大進一步擴大成內需支撐；但要注意的是，疫情時期，台韓等經濟體靠出口支撐經濟成長動能，到了 2022 年可能略顯平緩。

摩根士丹利證券說明，包括台灣、韓國等以出口導向的經濟體，自去年疫情爆發以來，受惠於防疫所需，加上半導體、資通訊設備等優勢帶動出口成長，經濟表現也優於以內需為主的內需市場 (東協)，但隨著疫苗覆蓋率提升，各國經濟陸續解封，將有助於內需復甦，屆時這些東協經濟成長率有機會超車台、韓等市場，但整體而言，台韓市場的 GDP 仍將呈現溫和增長的走勢。

另外，在通膨部分，報告指出，受到供應鏈成本增加與市場結構性因素影響，確實讓製造、營運成本因此增加，進而引發市場對於通膨的疑慮，而這波結構性因素短期內很難消失，但預期應該只是短暫現象，通膨現象不致於因此失控。