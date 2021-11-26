敬鵬樂觀看待明年 全球汽車板需求朝正向發展

汽車板市場逐漸復甦，除健鼎 (3044-TW) 預估今年出貨將達 110 億元創新高，敬鵬 (2355-TW) 發言人蕭公彥也指出，汽車客戶的需求依舊非常強勁，看好敬鵬明年業績成長，不過，最大變數還是要看全球汽車供應鏈問題能否解決，仍樂觀預估明年會比今年好。

敬鵬為汽車板供應商，受惠電動車蓬勃發展，2021 年第三季營收創下歷史高檔，不過，預估要到 2023-2025 年才會放量；敬鵬 9 月底常熟廠受限電措施影響，因應不及衝擊獲利表現，第三季出貨以汽車應用占 80% 居多，工業控制占 8%，網通應用占 8%，消費電子應用占 3%。

敬鵬 2021 年第三季營收 47.96 億元，毛利率 6.06%，稅後純益 3.18 億元，每股純益 0.8 元；前三季營收 134.49 億元，毛利率 6.65%，稅後純益 3.53 億元，每股純益 0.89 元。

敬鵬今年財報主要受二大因素影響，一是原物料價格，另一項則是匯率，蕭公彥指出，原物料部分，今年來敬鵬已經漲價過兩次，有助毛利率拉升，但匯率的部分仍在與客戶討論中。

蕭公彥指出，全球汽車市場還是受到長短料、缺工、航運等不利因素影響，尤其是缺工，很多物料短缺的狀況來自缺工的問題不少，不過現在疫苗覆蓋率越來越高，治療藥劑及政府強制施打疫苗政策等幫助下，預期明年的缺工問題會獲得改善。

以過往經濟狀況正常的年度來看，全球一年汽車銷售量約 9000 萬輛，蕭公彥指出，2021 年有 600-800 萬輛是屬於剛性換車需求無法被滿足，放眼明年，無法被滿足的需求遞延出貨，加上明年度的剛性需求，敬鵬正面看待明年汽車出貨回溫，有望優於研調機構的預估。