Google同意向愛爾蘭政府補稅2.18億歐元

根據公司文件，Google(GOOGL-US) 愛爾蘭子公司已經同意向愛爾蘭政府支付 2.18 億歐元 (約 2.45 億美元) 的補稅。

這家美國科技公司被指控透過稅收漏洞，即「愛爾蘭、荷蘭雙層三明治」手法，在整個歐洲避稅數億美元。在文件中，Google 表示，已經「同意解決與前幾年有關的某些稅務問題」。

Google 愛爾蘭表示將在 2020 年支付 6.22 億歐元的公司稅，其中包括 2.18 億歐元的追溯結算及利息費用。先前這家子公司只繳納了 2.63 億歐元的稅款。

Google 沒有解釋其帳戶中補繳稅款的原因，也沒有回應置評請求。在文件中，公司只說：「在年底之後，公司同意解決與往年有關的某些稅務問題。這一納稅義務和相關利息，在當前的財政年度確認。」

公平稅收基金會執行長 Paul Monaghan 表示，Google 對這次稅收的行為缺乏透明度，尤其是在愛爾蘭子公司層面。利益相關者有權知道，這項愛爾蘭公司稅收結算與什麼有關。

愛爾蘭為許多世界上最大的跨國公司提供了低稅收的歐洲總部，原本他們拒絕簽署全球最低公司稅協議，但最終放棄對此項計畫的抵制。

帳目顯示，Google 愛爾蘭公司 2020 年的稅前利潤為 28.5 億歐元，高於 2019 年的 19.4 億歐元。營業額增加 27 億歐元，至 484 億歐元。