從威脅退出轉為大舉投資 Google承諾5年投資澳洲10億澳元

在年初一度揚言可能退出澳洲之後，Google(GOOGL-US) 周二 (16 日) 宣布，將在 5 年內於澳洲投資 10 億澳元 (7.36 億美元)，提供就業機會和建設澳洲的技術基礎。

這家網路巨頭表示，他們計畫在澳洲拓展雲端基礎設施，建立一個由澳洲研究人員和工程師組成的研究中心，並與當地科學機構聯邦科學與工業研究組織 (CSIRO) 合作。

總理 Scott Morrison 稱，這項計畫是對澳洲 10 億澳元的信任投票，並表示此舉將在科學、技術、工程和數學提供更多工作機會。

根據這一名為「數位未來計畫」構想，預計為澳洲創造額外的 28057 個就業機會，並使 GDP 增長近 65 億澳元。

今年 1 月，由於澳洲要求 Google 針對新聞付費給媒體，Google 不願接受，因而阻止澳洲搜尋新聞，以避免違反法律，引發當地網民不滿，雙方關係鬧僵。之後 Google 收回威脅，並與澳洲主要媒體公司達成許可協議。

智庫澳大利亞研究所技術主管 Peter Lewis 認為，這則新聞將焦點置於 Google 的投資承諾，但只要針對 Google 在澳洲的營運收入課稅，就能為澳洲帶來更多的錢。Google 在澳洲每年約獲利 50 億澳元，但只繳了不到 1% 的稅。