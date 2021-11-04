微軟總裁：不應過度炒作元宇宙概念 恐影響長期發展

自從臉書 (FB-US) 宣布改名後，元宇宙 (Metaverse) 成為近期市場熱門話題。不過，微軟 (MSFT-US) 總裁 Brad Smith 在週三 (3 日) 接受採訪時表示，不應該過度的炒作元宇宙概念，會影響到科技長期的發展。

在臉書上周宣布將公司更名為 Meta 後，微軟近日也宣布將推出元宇宙相關的商業應用，結合虛實的新版視訊會議軟體 Mesh for Microsoft Teams，將可使用虛擬人像露臉、在虛擬世界以 PowerPoint 幻燈片簡報。

Smith 表示，如今大家都在談論元宇宙，好像我們進入了新的次元。他認為元宇宙的概念非常龐大而且非常重要，因此企業需要確保能夠保護隱私、數位安全並且防止假訊息和操縱。目前仍然有很多東西需要清理。

Smith 也指出，元宇宙的技術想法，已經存在多年，只是大眾對於這個概念的關注在近期爆炸性增長。他認為最重要的是，不要讓炒作掩蓋了這項技術的長期發展趨勢。

微軟執行長 Satya Nadella 在先前表示，元宇宙的日常生活應用還遙遠，但商業應用即將成真，他已經利用新技術造訪一所英國醫院的 COVID-19 病房，一間豐田汽車工廠，以及國際太空站 (ISS)。

為了強化虛實連結，微軟日前也宣布下個月推出 Dynamic 365 Connected Spaces，讓人們可以造訪零售賣場或工廠並互動。此外，Xbox 遊戲平台將在微軟的元宇宙陣營占有一席之地。

微軟副總裁 Jared Spataro 說：「我們可以進入元宇宙世界的百思買，感受產品陳列和試用產品。但目前的網站和現實世界的體驗與連結還沒有很強。」