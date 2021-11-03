微軟推「元宇宙」商業應用 員工可在虛擬世界開會、AI模擬簡報手勢

微軟 (MSFT-US) 將打造元宇宙 (metaverse) 商業應用，周二 (2 日) 宣布將推出結合虛實的新版視訊會議軟體 Mesh for Microsoft Teams，將可使用虛擬人像露臉、在虛擬世界以 PowerPoint 幻燈片簡報。

微軟在線上舉辦的 Ignite 2021 活動宣布，名為「Mesh for Microsoft Teams」的新軟體正在測試階段，預定明年上半年推出，能讓企業打造沉浸式環境，讓員工在虛擬世界開會、分享 Office 檔案，以及利用人工智慧 (AI) 模擬個人動作及手勢，向大家簡報。

Mesh 是微軟結合虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 的技術，透過 HoloLens 等眼鏡使用，若沒有裝置可顯示 3D 人像，仍可顯示 2D 人像。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 說，元宇宙的日常生活應用還遙遠，但商業應用即將成真，他已經利用新技術造訪一所英國醫院的 COVID-19 病房，一間豐田汽車工廠，以及國際太空站 (ISS)。

他說：「疫情讓這類商業應用躍居主流，雖然消費性產品看起來還是帶有濃濃的科幻感。」

微軟副總裁 Jared Spataro 說，顧問公司 Accenture 已經利用微軟的軟體打造和實際世界一模一樣的「數位總部」，在疫情期間為超過 1 萬名新進員工共舉辦超過 100 場迎新活動，安布英博 (AB InBev) 則創造和現實一樣的釀酒廠和供應鏈，讓釀酒師在虛擬世界工作。

為了強化虛實連結，微軟周二宣布下個月推出 Dynamic 365 Connected Spaces，讓人們可以造訪零售賣場或工廠並互動。此外，Xbox 遊戲平台將在微軟的元宇宙陣營占有一席之地。

Spataro 說：「我們可以進入元宇宙世界的百思買，感受產品陳列和試用產品。目前的網站和現實世界的體驗與連結還沒有很強。」

微軟周二收盤上漲 1.14% 至每股 333.13 美元，市值已達 2.5 兆美元。