電金傳倒地 台股急殺284點收17369點 周線終止連7紅

美股感恩節休市，受南非新變種病毒升溫影響，投資人恐慌情緒蔓延，台股今 (26) 日跟隨亞股跳水，摜破月線支撐、回測半年線，電子、金融、傳產全面倒地，台積電失守 600 元關卡，終場指數重挫 284.8 點，收在 17369.39 點，成交值 3539.84 億元。周線終止連 7 紅，累計本周大跌 448 點。

美股期指電子盤走低，台積電股價重挫逾 1%，跌破 600 元大關，盤中跌幅加重，最低見到 592 元，終場則收 596 元，半年線失而復得。聯電與美光全球訴訟達成和解，聯電將支付金額保密的和解金，在第四季業外一次性認列，早盤股價一度漲近 3%，終場仍不敵大盤賣壓收跌。

其他權值股方面，聯發科重摔 3%，一度失守千元關卡，終場收 1005 元，鴻海、台達電、國巨、研華、日月光投控、瑞昱、友達等電子股均賣壓沉重，下挫 1-3%。台股上演十千金保衛戰，信驊逆勢走揚站回 3000 元，力旺重挫 3.5% 遭譜瑞 - KY 超車，失去第三大高價股寶座。

傳產族群方面，中鋼、台塑、南亞、台泥、和泰車、遠東新等指標股，今天同樣委靡不振；金融股也無力撐盤，國泰金領跌逾 2%，兆豐金、台新金、元大金、玉山金等均震盪走跌，唯獨富邦金表現抗跌。

航運股為今天弱勢族群，其中航空雙雄遭到空方狙擊，股價摜壓至跌停，華航終場收 26.7 元，成交量爆出 72 萬張巨量，貨櫃三雄跌幅加重，終場大跌 3-5%，散裝航運股新興、裕民、慧洋 - KY、台航等重挫 4-5%。上市運輸類股指數終場跌逾 5%，成交值達 761 億元。

歐洲疫情復燃，加上南非又爆出新變異株「B.1.1.529」，英國率先暫停 6 個非洲國家旅客入境，使得台股檢測族群重新獲得買盤青睞，亞諾法直奔漲停，富齡富錦、ABC-KY 及興櫃股普生、博錸、金萬林漲勢也不俗，高端疫苗上漲逾 3%，恆大、康那香、美德醫療 - DR、毛寶、合世、熱映等均亮燈漲停。