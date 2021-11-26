外資連二賣航空雙雄累計21.7萬張 金融股成提款重災區

台股今 (26) 日跳水重挫，終場大跌 284.8 點，收 17369.39 點，跌破月線，並回測半年線。外資大舉賣超航運族群與金融股，航空雙雄遭連二賣，共賣超 21.7 萬張，貨櫃及晶圓雙雄同遭提款，金融股也淪重災區，共 4 檔遭賣超逾 1.5 萬張。

三大法人方面，外資狂砍 309.63 億元，投信賣超 8.42 億元，連七賣，自營商也大舉提款 68.71 億元，三大法人共賣超 386.78 億元。

期貨方面，外資增持多單 25483 口，空單未平倉口數降至 20043 口；投信增持空單 872 口，空單未平倉口數增至 2783 口；自營商增持空單 839 口，多單未平倉口數降至 13593 口。

外資今日大賣航運族群與金融股，航空雙雄長榮航、華航分別遭大砍超過 4.6 萬張、4.5 萬張，貨櫃雙雄長榮、陽明各遭提款 2.7 萬張、1.7 萬張。

金融股成外資提款重災區，大賣開發金 2.2 萬張，國泰金 1.9 萬張，台新金、元大金各 1.5 萬張，兆豐金、富邦金、華南金、第一金、新光金、中信金、臺企銀各超過 5000 張。

電子權值股部分，外資集中賣超大型權值股，晶圓雙雄台積電、聯電各遭賣超 9810 張、1.2 萬張，鴻海也遭賣 1.2 萬張，彩晶 1 萬張，欣興、仁寶各超過 5000 張。

外資買超方面，主要集中在電子股，買超群創 1.5 萬張，光磊 6458 張，宏碁 5064 張，旺宏、瑞軒、揚智、鈺創、創惟、神達、技嘉、新唐、康舒、晶豪科、精英、台光電，買超張數都超過 2000 張。

法人指出，下周關注美股感恩節後走勢，但台股在失守月線後，短線盤勢格局偏弱，未收復短期均線前，宜汰弱留強操作，不排除大盤恐持續往季線下探。