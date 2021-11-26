〈光洋科經營權之爭〉台積電首度表態 聲援馬堅勇團隊

光洋科 (1785-TW) 經營權之爭不斷延燒，客戶也陸續表態，繼聯電 (2303-TW)、南茂 (8150-TW)、穩懋 (3105-TW) 等大廠後，台積電 (2330-TW) 也首度表態支持立場，指出由馬堅勇博士帶領的技術團隊正與公司進行多項技術合作，期望光洋科能持續提供穩定的供應服務，將持續關注並提供協助。

台積電資材供應鏈管理處處長柯宗杰表示，由於光洋科經營團隊正面臨人事爭議，公司也明確表達兩點立場，首先，光洋科長期為台積提供銅管回收及先進靶材等服務，由馬堅勇帶領的技術團隊也正與公司進行多項技術合作，對先進晶圓製造及循環經濟面向，有顯著貢獻與績效。

為確保可靠的在地供應與專業技術合作延續，台積電希望光洋科能持續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的合作專案，未來雙方也能繼績共同開發更多的技術合作案，共同成長、共創雙贏。

台積電指出，一向認為穩定而且值得信賴的供應鏈夥伴，是維持及強化公司競爭優勢的重要關鍵因素，因此，對於供應鏈夥伴經營與技術團隊的穩定運作，公司將持續關注並提供協助。

對於經營團隊爭議，台積電認為，公司衷心期盼光洋科經營團隊人事爭議事件，能狗盡快平息並回歸正常及穩定營運模式，並藉此向光洋科經營及技術團隊長期以來對公司所提供的優質服務，表達謝忱之意。