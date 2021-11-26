疫情拉警報南非爆新變種病毒 檢測、醫材防疫股重啟漲勢

南非新變種病毒 B.1.1.529 來勢洶洶，世界衛生組織 (WHO) 也將緊急開會討論嚴重程度，低迷已久的防疫概念股今 (26) 日漲勢凌厲，包括檢測醫材廠亞諾法 (4133-TW)、熱映 (3373-TW) 攻漲停鎖住，雃博 (4106-TW)、ABC-KY(6598-TW)、寶齡 (1760-TW) 也拉出逾半根停板。

口罩清潔用品製造商美德醫 - DR(9103-TW)、康那香 (9919-TW)、毛寶 (1732-TW) 等同步亮燈，興櫃股敏成健康、金萬林、博錸漲幅也超過 10%。

新冠疫情延燒至今將近 2 年，近期又以歐洲疫情最嚴峻，累計病歿數突破 150 萬人大關，法國將開放成年民眾接種疫苗加強劑，激勵高端疫苗 (6547-TW) 早盤翻紅走高，最高站上 252 元，漲幅超過 5%，攻克季線；上游原液製造商台康生 (6589-TW) 也有逾 4% 漲幅，後段充填廠東洋 (4105-TW) 一度重回 70 元大關。

外媒報導，B.1.1.529 病毒中的棘蛋白有 32 個突變，是目前變異最多的新冠變種病毒，更比 Delta 變異株高出兩倍，其感染力和突破疫苗防護能力更強。

歐洲政府為預防 B.1.1.529 變異株影響疫苗效力，英國宣布禁止南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼等 6 國航班，從相關地區入境的公民也必須進行隔離。

據統計，全球共有 2.5993 億人染疫，死亡數超過 518 萬人；台灣截至 11 月 25 日，共有 1.6554 萬人染疫，死亡數 848 人。