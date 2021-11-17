全訊在手訂單逾24億元 明年衝刺低軌衛星商機

砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 今 (17) 日召開法說，展望未來，董事長張全生表示，第四季是傳統國防產品出貨、營收認列旺季，預期營運將攀上全年高峰，目前在手訂單達逾 24 億元，未來也將強化基地台、低軌衛星等非國防應用，明年有機會打入低軌衛星供應鏈中。

對於低軌衛星議題，全訊行銷業務副總經理周天賜表示，市場上包含 SpaceX、OneWeb 等廠商，都陸續布建天上的低軌衛星，將進一步帶動地面接收基地台建置速度，全訊目前雖然沒有低軌衛星相關營收，但持續與國內網通廠合作開發相關應用中。

張全生進一步指出，近期全訊 28 GHz 產品也送樣美系大廠驗證測試中，可望取代競爭對手供應衛星通訊所需使用的 PA，周天賜則補充，近期仍在與客戶進行系統測試中，何時會有大量需求，還要觀察市場變化，預期明年可望有小成果浮現。

張全生分析，5G、6G 將是未來發展重點，其中，6G 低軌衛星應用範圍涵蓋郊區、山區、海上、飛機上等，截至今年 9 月全球更有逾 2 萬顆低軌衛星發射上空，認為後續將帶動地面小型基站需求，而這也是全訊未來鎖定發展的應用領域。

國防應用目前則仍占全訊逾 8 成營收比重，張全生說，目前客戶涵蓋國內中科院、以色列、英國、法國、印尼等，隨著二廠在年底完工、明年產能開出，營收規模可望進一步放大，也看好國內防禦型國防產品、2400 億元國防預算通過後，可望爭取更多訂單，統計目前在手訂單就高達 24 億元。

營運方面，全訊 10 月營收就在高階國防軍工產品出貨穩健挹注下，單月營收達 8323.2 萬元，月減 10.4%、年減 14.3%，累計前 10 月營收 7.63 億元，年增 36.22%，則已超越去年全年。