女股神：特斯拉市佔率有望5年內超過20%

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 一直以來都表示看好電動車大廠特斯拉 (TSLA-US)，伍德在週三接受採訪時再度表示，特斯拉有望在未來 5 年內於汽車市場中達到 20% 的市佔率。

伍德說道：「如果特斯拉是美國第一個在自動駕駛領域中取得成功的公司，我們就可以相信，特斯拉不僅會在電動車市場中獲得最大的佔比，並且市佔率可能在未來 5 年內會達到 20% 至 25%。」

由於針對特斯拉等科技創新為投資重點，伍德旗下的 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 2020 年實現了驚人的 153% 的回報，也使得伍德名聲大噪。然而，ARKK 在 2021 年的表現並不是特別優異。

伍德指出，特斯拉股價目前約為 1,089 美元，她預估到 2025 年將能達到 3,000 美元。她也預估，特斯拉實現自動駕駛的成功率約為 50%，而這也是特斯拉股票有望達到 3,000 美元目標價的關鍵。

她也說道：「我們認為電動車的價格將低於汽油車，並將持續下降。我們預期，到了 2026 年，一輛電動車的平均價格將落至約 15,000 美元。」

針對市場競爭對手，伍德表示特斯拉並未受到 Rivian(RIVN-US)、Lucid Group(LCID-US) 和其他電動車新創公司等競爭對手的威脅。她指出，雖然這些新創公司有望在這個領域取得成功，但是特斯拉的電池技術領先對手大約 3 到 4 年。此外，2 家新創公司目前都沒有在發展自動駕駛，這足以讓特斯拉與眾不同。

針對來自傳統汽車製造商的競爭，伍德認為，福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 在相關領域的投資太少並且太晚。隨著電動車持續從汽油車奪取市佔，傳統汽車製造商將面臨很大壓力。