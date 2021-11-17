女股神又來接盤！Splunk高層不明原因異動挫逾18% 方舟大筆買進

趁著 Splunk 股票重挫超過 18% ，方舟投資 (Ark) 創辦人、「女股神」伍德 (Cathie Wood) 週一大買該公司股票 119677 股。

Splunk (SPLK-US) 宣布執行長 Doug Merritt 將下台，由董事長 Graham Smith 代理其職務，導致該股週一股價重挫 18.1% 至每股 137.38 美元， 但該公司未對 Merritt 的離去做任何解釋，而在 7 個月前該公司技術長 Tim Tully 甫離職。

Splunk 週二上漲 2.92% 至每股 141.39 美元，盤後小幅續揚。今年該公司股價已下跌 17%，過去 12 個月跌幅近 29%。

根據 FactSet 調查，分析師平均給予「加碼」評級，目標價 180.97 美元。

根據方舟基金公佈的每日交易，伍德的方舟次世代網路 ETF (ARKW-US) 週一也買進華特迪士尼 (DIS-US) 86340 股、線上會議平台 Zoom (ZM-US) 30800 股。

伍德的方舟次世代網路 ETF 持股作多的仍是特斯拉 (TSLA-US)，市值超過 5.53 億美元，在該基金中所佔權重為 10.25%。