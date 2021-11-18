〈友達攻健康商機〉照護平台訂閱數三年拚增十倍 友達頤康可望轉盈

面板大廠友達 (2409-TW) 搶進健康照護產業市場，旗下友達頤康總經理葉俊正今 (18) 日表示，兩年前開始投入開發訂閱制照護管理平台系統，今年推出後已售出逾 1 萬床，預期未來三年內將再翻倍成長至 10 萬床，可望帶動友達頤康營運由虧轉盈。

葉俊正表示，目前友達頤康仍處虧損，主因照護管理平台系統前期開發、成本費用較高所致，其他健康促進、智慧生活、遠程監護等產品則都已有獲利，展望未來，隨著訂閱規模放大，看好將為友達頤康帶來穩定收入。

葉俊正指出，當初切入訂閱制平台建置，就像是「到非洲看到人們沒穿鞋子」一樣，直言訂閱制將引爆大商機，且訂閱制在系統、資料更新上具有一定優勢，可望成為各大養老品牌未來標配，公司正與中國標竿養老品牌泰康之家接洽，計畫在新建中的 14 個養老園區導入友達頤康照護管理平台系統。

葉俊正表示，目前兩岸的照護管理平台總數約有 820 萬床，雖然目前友達頤康僅有 1 萬床規模，但觀察市場上僅有友達頤康推行訂閱制，估未來三年可望翻倍成長，訂閱數將衝破 10 萬床，持續坐穩兩岸訂閱制照護管理平台龍頭地位。

葉俊正認為，全球正持續面臨高齡少子化議題，連帶老齡照護需求市場可望逐步成長，預期未來中國照護市場也將從目前不到千萬床，翻倍成長至 3000-4000 萬床，市場商機將高達人民幣 80-100 億元。

友達頤康目前仍以中國為主要市場，營收比重達逾 9 成，但今年 4 月友達也正式在台灣設立友達頤康科技子公司，專注台灣業務發展，不過根據友達最新財報顯示，第三季友達頤康台灣、中國業務仍均呈現虧損狀態，合計虧損約 3442.6 萬元。