〈佳世達法說〉調整認列友達評價 配息率維持往年水準不縮水

佳世達 (2352-TW) 今年改變對友達 (2409-TW) 持股的會計處理方式，因此產生一筆一次性評價收益，但並未產生實質現金流，市場擔憂恐影響佳世達明年配息，公司表示，友達仍會發放現金股利，佳世達將依此認業外收益，明年配息率將維持過往 5-6 成水準。

佳世達對友達由「權益法認列」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量 (FVOCI)」，自 5 月起每季不再依持股比例認列友達投資損益；在本業成長，加上業外一次性的評價利益帶動，佳世達前三季純益 89.5 億元，年增 127%，每股純益 3.72 元。

佳世達董事長陳其宏表示，更改友達持股認列方式，不是為了美化財報，而是未來友達損益波動將不再影響佳世達每股純益；他表示，未來友達若持續發放現金股利，佳世達則可認列業外收益，對佳世達而言可帶來實質現金流。

由於佳世達今年因認列該筆評價帶動獲利衝高，外界關注明年配息，財務長洪秋金表示，明年發放現金股利仍會以全年獲利數字做為基礎，且配發率並不會低於過去往年平均 5-6 成水準，並不因評價利益沒有現金流就改變方針。

洪秋金進一步指出，不擔心發放較高現金股利對現金流的影響，因為只要友達有發股利，佳世達獲利提高的同時也會有現金進帳，以今年為例，就認列約 2 億元的友達現金股利，而目前佳世達持股友達近 7%。