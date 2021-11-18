〈友達攻健康商機〉搶進中國大型養老企業 未來數年雙位數成長目標不變

面板大廠友達 (2409-TW) 衝刺大健康產業布局，除深耕中國養老市場外，今年也正式在台灣成立子公司，友達頤康總經理葉俊正今 (18) 日表示，將從大型養老客戶、經銷通路兩方向著手，力拚未來數年營運均能保持雙位數成長。

葉俊正表示，友達頤康在中國養老市場品牌知名度不及其他保險、地產龍頭企業，因此近年策略性搶進產業一線客戶，力拚擴大市場商機，已陸續打入中國平安、泰康人壽、綠地、中鐵集團、華潤、遠洋、新城控股、融創等多個保險、地產客戶。

以泰康旗下泰康之家為例，葉俊正說，友達頤康將可望成為其新建中的 14 個養老園區照護管理系統供應商，且既有的 8 個養老園區也可望同步更換成友達頤康的照護管理平台。

此外，葉俊正指出，除擴大與產業龍頭客戶合作，經銷通路方面，也與和源集團、河南愛馨、濟南綠地泉等運營通路商合作，可望強化品牌知名度。

葉俊正說，今年友達頤康已有戰略性成果浮現，未來數年營運仍將保持雙位數成長，也點出現階段全球養老產業仍著重占比較低的照護市場，若未來能進一步跨足樂活養老市場，成長動能可期。

觀察台灣養老產業發展，葉俊正則認為，法規上對於人力配置、照護費用皆有限制，呼籲在確保照護品質的條件下，應當適度放寬照護費用封頂限制，才可望讓產業續朝正向發展。