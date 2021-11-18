〈焦點股〉面板三傑人氣回籠 友達放量直衝漲停

電視面板價格 11 月上旬出現跌勢趨緩，加上中國雙 11 購物節 TV 銷售創下佳績，外資看好報價有望觸底，維持面板雙虎及京東方「優於大盤」評級，大量買盤今 (18) 日湧入面板股，友達 (2409-TW) 一度觸及漲停，創逾 3 個月新高，群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 也都放量大漲逾半根停板。

根據 Witsview 統計，11 月上旬各尺寸面板報價仍維持下跌，但觀察 32、43 吋中小尺寸面板跌幅，已收斂至 2-3%，顯示器、筆電等 IT 面板也維持緩跌走勢，預估本月電視面板跌幅可望收斂至 1 成以內。

此外，中國雙 11 購物節檔期銷售亮眼，線上通路電視銷量達 420 萬台，年增 11%；銷售金額達 117 億人民幣 (約合新台幣 514 億元)，年增 17%，均呈雙位數成長。外資出具最新報告，將友達評等為優於大盤，目標價 25.5 元，群創、中國京東方同列優於大盤。

友達人氣回籠，盤中爆出大量，帶動股價直衝漲停 22.1 元，為今年 8 月上旬以來新高，隨後漲停被敲開，午盤量能已超過 30 萬張；群創也一度上漲 9%，最高來到 19.3 元，蓄勢挑戰 20 元關卡，同創波段新高；彩晶盤中漲近 8%，站上 16 元，為 2 個半月高點。

友達 10 月營收滑落至 303.84 億元，月減 7.9%、年增 18.1%，但仍連六個月站穩 300 億元，並創近五年同期新高，累計前 10 個月營收達 3080.35 億元、年增 42.5%。群創 10 月營收降至 268.05 億元，月減 9%，年增 7.4%，寫近五年同期新高，累計前 10 月營收則達 2969.65 億元、年增 37%。

