上市櫃前三季營收、獲利雙創10年高 航運、半導體廠最會賺

金管會今 (23) 日宣布，今年前三季上市公司累計營收達 25 兆 1905 億元、稅前盈餘達 3 兆 923 億元；上櫃公司營收達 1 兆 8718 億元、稅前盈餘達 2265 億元，上市櫃公司營收與獲利皆寫下十年新高。其中，上市公司中，以航運業最會賺；上櫃公司則以半導體最強。

據金管會統計，上市公司 (不含第一上市公司) 前 3 季累計營收達 25 兆 1905 億元，較去年同期大舉增加 4 兆 2054 億元，增加 20.04%；稅前淨利為 3 兆 923 億元，較去年同期增加 1 兆 4948 億元，年增率高達 93.57%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

證期局副局長郭佳君表示，若以產業別來看，上市公司前三 3 季獲利成長，主要是「航運業」因疫情後復甦帶動消費需求回籠，加上塞港持續惡化造成運能供給吃緊，供需失衡使運價維持高檔，致獲利大幅成長；「半導體業」受疫情影響加速數位轉型，5G 應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利；「塑膠工業」因終端需求熱絡，及相關產品價格上漲，致獲利成長。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 前三季累計營收為 1 兆 8718 億元，較去年同期增加 2859 億元，增加 18.03%；稅前淨利為 2265 億元，較去年同期增加 662 億元，增加 41.30%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

上櫃公司前 3 季獲利成長最強勁三大產業則為，「半導體業」受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長，產品價量俱增，致營收獲利增加；「電子零組件業」因下游印刷電路板產業及被動元件等訂單需求回升，加上去年同期受疫情影響基期較低所致；「鋼鐵工業」則因國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，致獲利成長。