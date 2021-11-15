〈房產〉港人來台定居人數續增 去年在台購屋1.84萬坪

港人來台趨勢並未停歇，去年港人在台購屋坪數達 1.84 萬坪，台灣官方統計資料顯示，港人來台定居人數從 2016 年突破 1000 人後，已連續五年人數超過 1000 人，今年港人定居許可人數有機會再創新高，港人來台定居甚至是購屋置產日漸普及。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，香港人來台定居以投資移民較常見，港人定居人數從 2016 首度突破 1000 人，去年則首度突破 1500 人，今年前三季已經接近 1300 人，有機會再創高，而官方統計也顯示，外國人以香港人近年在台購屋最為積極，去年就買了 1.84 萬坪，位居所有外國人之冠，也是日本人在台購屋面積的 10 倍。

香港人來台購屋主要著眼兩地文化相近，語言還能夠溝通，同時台灣的醫療資源完善，房價與物價也比香港便宜許多，有些投資移民公司也介紹香港人來台灣生活，網路上更可看到許多 Youtuber 介紹台灣生活與房屋物業的影片。

不過，香港人到台灣也有許多需要適應的地方，包括台灣許多餐廳經營時段不像香港那麼久，另外台灣的地理位置對於香港人也相當陌生，需要重新適應都會區間的空間距離，而香港人畢竟初來乍到，在台灣移動則相當依賴大眾運輸工具，因此包括捷運、公車、台鐵都是他們偏好的交通工具。

台灣雖然對於港人而言物價相對較低，但台灣的資金水平也低於香港許多，因此除了退休族群以外，一般上班階級也不見得能接受台灣的薪資水準而搬遷來台。

觀察香港人來台購屋，還是跟生活作息與香港經驗有關，包括喜歡在靠近機場的區域購屋，包括桃園、林口等區段，而香港人也喜歡靠近海邊，因此會選擇淡海新市鎮這類區段，一般購屋人通常不會買太大的空間，光是購置一般標準品對比香港的居住環境，就已有明顯改善。

曾敬德指出，香港人來台購屋雖然成為一種社會現象，但數量還未大到會影響市場供需，對於整體市場並未出現明顯影響，但少數特定有香港人購屋的區段，的確對於房市還是會有部分帶動效果。