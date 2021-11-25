疫情趨緩網購還是夯 近半數民眾消費金額每次增加500元

疫情催化線上消費商機，根據萬事達卡公布調查顯示，88% 的受訪者每月網購次數較 5 月疫情爆發前平均增加至少 2 次以上，近半數民眾平均每次網購金額增加 500 元、甚至有四分之一平均增加超過 1000 元。

而新型態的消費行為「訂閱制」也受惠於網購熱潮而有所增長，調查指出，開始嘗試「訂閱制網購服務」的剁手族大幅增加近 3 成。

調查顯示，自本土疫情爆發後，66% 消費者增加去網購的店家、平台數量，更有 80% 的民眾表示，和疫情前相較，更熱衷貨比三家，不只對電商平台忠誠度降低，也更愛精打細算。

調查也發現，疫情帶動一波新的「訂閱制」風潮，超過三分之一的消費者開始使用「訂閱制」服務，透過定期繳費方式購入特定服務或商品，相較本土疫情前增加 28%。

其中又以線上影音串流平台、美食外送平台、線上教育平台以及蔬菜箱訂閱為主流，讓剁手族在疫情期間一試成主顧。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，宅經濟崛起，帶動消費者在網路上消費的品項、服務與模式的明顯改變，消費者對於「訂閱制」服務的需求，從過去的線上娛樂延伸到了教育、甚至生鮮食品的採購。

比較各年齡層的消費差異，56 到 60 歲消費者最常使用「訂閱制蔬菜箱」；51 到 55 歲消費者訂閱「線上教育平台」的比例高於其他年齡層，至於 26 到 30 歲消費者訂閱線上影音串流的比例則為全年齡之冠。

調查發現，宅經濟網購也讓消費品項有所轉變，76.3% 民眾透過線上購買「生活雜貨與日常用品」的頻率提升，其次為「零食、飲料、生鮮食品」的品項，增加比例高達 71.5%。

另外，儘管疫情下口罩不離身，但「美妝保養品」仍是女性消費者主要購買的商品、男性則較多選購「3C 產品」；隨著大眾對於健康觀念的重視提升，51 到 60 歲消費者也更鍾情於「保健食品」的消費，而 20 到 30 歲的消費者在「服飾 / 鞋帽 / 飾品」的購買頻率提升最多。

在支付方式部分，調查顯示，比起「超商取貨付款」、「現金轉帳」等，「信用卡」仍是民眾網購時的支付首選，不只有高達 59% 人習慣使用信用卡支付，且強調重視「刷卡現金、紅利回饋」外，也重視支付工具帶來的「速度與便利性」；其中，51 到 60 歲民眾則會因注重信用卡在「延後付款」上的優勢而習慣使用信用卡做為主要支付工具。