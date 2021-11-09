雙11大亂鬥 民眾網購最怕兩件事 「先享後付」新支付參戰

各電商平台迎來雙 11 年度盛事，紛紛祭出各種優惠參戰，但根據後支付 (BNPL) 企業恩沛科技「AFTEE 先享後付」最新的「網購經驗大調查」顯示，消費者對網購商品安心、線上交易安全此「雙安」存有疑慮。看準此趨勢，「AFTEE 先享後付」新支付方式，攜手電商平台加入雙 11 大戰，消費折抵回饋金從 11% 起跳，最高 100%。

根據科技部的調查資料顯示，台灣使用網購最多的族群仍以 18 至 49 歲的 Y、Z 世代為主。恩沛科技也發現，儘管這群主力消費者擅長且習慣網購，但卻也是最在意網購商品是否「名符其實」的族群，近 8 成的消費者對網購商品名不符實感到不安，需要摸到實體才安心。有 55% 的消費者因線上支付資安考量，仍以現金為主要網購支付方式。

同時，有逾 5 成的消費者表示，若能使用先享後付的支付方式，將會增加嘗試購買新產品的意願，顯示「先買後付」的支付行為在台灣是有一定的市場，也有利店家進行新品的推廣。

恩沛科技執行長角元友樹表示，該公司於 2018 年在台推出「AFTEE 先享後付」的服務，就是要提供台灣消費者安全與安心等更全面的支付方式。消費者使用「AFTEE 先享後付」服務，不只在付款時不用手機號碼以外的資訊、不怕個資外流，也可以先收到物品、確認滿意後再付款。

恩沛科技攜手電商平台搶攻雙 11 檔期，消費者只要於 PChome24h 購物、PChome 商店街 & 商店街個人賣場、森森購物與東森購物等電商平台上購物，結帳時選擇「AFTEE 先享後付」進行結帳，無論新舊戶皆可參加抽獎，消費折抵回饋金最低 11%，最高折抵回饋比例達 100%，回饋金額最高為新台幣 5000 元，消費者有機會可以 0 元購物。