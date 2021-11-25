疫情復燃、通膨上升 德國12月消費者信心明顯惡化

根據研究機構 GfK 在週四 (27 日) 公布的最新調查數據顯示，由於新冠肺炎確診病例數激增，以及通膨持續上升，德國 12 月消費者信心預期明顯惡化。

GfK 針對約 2000 名德國人的前瞻性消費者信心調查預測，德國 12 月消費者信心指數降至 - 1.6，低於 11 月修正後的 1.0，並低於市場預期的 - 1.0。

GfK 的消費者專家 Rolf Buerkl 表示，消費者信心目前正受到兩項因素的打壓。第四波新冠肺炎確診病例數量正在飆升，有可能使德國健康衛生系統不堪負荷，並可能導致進一步的防疫封鎖限制。此外，消費者的購買力也因高通膨而下跌。

根據 RKI 的數據顯示，在 11 月 23 當日，德國新增確診病例數高達 66,884 例，較前一週大幅增加了 1.4 萬例。此外，過去 7 日每 10 萬人新增確診病例數也達到 404.5 例，首次突破 400 大關。

德國數個州和城市已實施更多措施，包括向公眾發放通行證，上面載有個人疫苗接種狀態，或是否剛從受感染狀態恢復過來 (2G 規則)。民眾須持有通行證才能進入酒吧、餐館、電影院、博物館，以及其他公共場所。

德國 10 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 4.5%，創下 1993 年 8 月以來的新高，能源產品和食品價格的上漲對通膨率有明顯的上行影響。超過 4% 的通膨率正在損害這個歐洲最大經濟體消費者的購買力，家庭支出前景黯淡，恐將打壓即將到來的聖誕節購物季商業前景。