北美恐步歐後塵！PAHO：美洲新冠病例激增23% 北美佔大多數

泛美衛生組織 (PAHO) 週三警告，北美疫情恐會像歐洲一樣復發，因為上週美週新冠新增確診人數增加 23%，主要是在北美，美國和加拿大都公布感染率上升。

PAHO 指出，加拿大育空地區和西北地區上週新增確診人數增加了 2 至 3 倍。

相比之下，中美洲新增確診人數減少 37%。南美洲幾乎每個國家的新冠病例都在增加，除了巴西、蘇里南和委內瑞拉。PAHO 指出，厄瓜多爾和巴拉圭新冠病例激增程度最大。

該衛生機構表示，由於近期的罷工事件和抗議活動阻止大眾進入接種新冠疫苗和篩檢地點，導致玻利維亞聖克魯斯省的病例激增了 400%。

PAHO 主任 Carissa Etienne 表示：「儘管過去幾個月病例顯著減少，但病毒傳播仍活躍於我們的地區，所以每回我們放鬆警惕的時候，病毒就會獲得動力。」

Etienne 警告，歐洲許多國家過去幾週公布新增病例創紀錄，這可能是一窺美洲未來的窗口。

雖然拉丁美洲和加勒比地區 51% 的人已全面接種新冠疫苗，但仍有 19 個國家的疫苗接種覆蓋率低於人口的 40%。

PAHO 表示，病例激增的主要地區發生在已取消或放寬防疫措施的人口稠密區，因此 Etienne 敦促大眾繼續戴口罩並保持社交距離。