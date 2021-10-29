德國10月CPI年增4.5% 創下28年來新高

根據德國聯邦統計局 (Destatis) 的數據顯示，在能源價格持續上升以及全球供應鏈問題的影響下，德國 10 月通膨升至 28 年來新高。

數據顯示，德國 10 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 4.5%，高於 9 月份的 4.1%，並高於經濟學家預期的 4.3%，創 1993 年 10 月以來新高。

在此期間內，商品價格年增 7%，高於前值的 6.1%。能源價格大增至 18.6%，高於前值的 14.3%，並且已經連續第 9 個月上升。食品價格年增 4.4%，低於前值的 4.9%。服務價格則是年增 2.4%，略低於前值的 2.5%。

德國央行在最新的月度報告中表示，德國的物價增長，已經處於近 30 年來最快的速度，並且可能會在未來幾個月內進一步加速，隨後在明年放緩。

KfW 首席經濟專家 Fritzi Koehler-Geib 預期，到年底能源價格恐將維持在高點，預期將使這德國整體通膨率在剩下時間內都維持在高於 3%，隨後才會回落至低於 2%。有知情人士表示，德國政府預計今年通膨將升至 2.9%。

由於新冠肺炎疫情的爆發，使得生產和運輸能力受到限制，尤其是船舶運輸、原物料供應短缺，鋼鐵、鋁、銅和木材的供應瓶頸和價格上漲尤為明顯，而汽車業的半導體晶片嚴重短缺。

根據德國工商協會 (DIHK) 先前的調查數據顯示，有高達 83% 的德國企業表示，由於訂單無法完成而出現銷售下跌的情況。有四分之一的受訪企業不得不削減生產計劃，甚至被迫暫停生產。