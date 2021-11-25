〈台股盤後〉權值股休兵 ABF、元宇宙概念股撐盤收小漲

台股今 (25) 日在權值股休兵下，大盤由 ABF、元宇宙及貨櫃航運族群撐盤，加權股價指數維持震盪格局，終場以 17654.19 點作收，較昨日上漲 11.67 點或 0.07%，成交值 3006.9 億元，較昨日微增，市場專家認為，台股短期內將持續維持狹幅震盪格局。

台股今日盤中電子股成交比重降至 55.8%，受到世芯 - KY(3661-TW)、金麗科 (3228-TW) 等高價 IC 股出現較大跌幅，資金轉向「元宇宙」概念及中小型電子股，終場台光電 (2383-TW)、怡利電 (2497-TW)、佳能 (2374-TW) 以漲停作收。

ABF 概念股的欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價也走強，欣興股價今日盤中並以 212 元改寫歷史新天價；非電子股方面，航運股關注焦點由空運轉向貨櫃航運股，包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天股價都以上漲作收。

證券分析師張陳浩指出，今日台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 及聯發科 (2454-TW) 等權值股休兵，導致指數變動不大，但大型股壓縮指數走勢，資金在興櫃、櫃買走強後，一路挺進入集中市場，海外資金來台將投注在股本大、流動性高的大型股，預料集中市場可望在 12 月中之前改寫新高點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前進入歷史高檔區，上檔的賣壓也大，近日走勢以輪動格局為主。