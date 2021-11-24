台股續挫退守17600點 三大法人買超5.32億元 投信連5砍

台股今 (24) 日受到台積電回檔拖累，一度跌破 17600 點關卡，但鋼鐵、航運、造紙等傳產族群奮力穩盤，帶動大盤跌幅收斂，終場指數小跌 23 點，收在 17642 點，三大法人合計買超 5.32 億元，但投信已連 5 賣。

隨著感恩節將至，部分外資開始提前放假，使得台股成交量能萎縮至 2918 億元。觀察法人資金變動情形，外資今天轉為買超 6.78 億元；投信賣超 14.84 億元，為連 5 賣；自營商轉為買超 13.35 億元。三大法人合計買超 5.32 億元。

主要電子權值股依舊無力上攻，台積電遭調節下挫逾 1%，回測 600 元關卡，終場收 603 元；聯發科、鴻海、聯電、日月光投控、聯詠均震盪走跌；大立光、國巨、華碩等力守盤上。

鋼鐵股今天持續扮演撐盤領頭羊，中鋼勁揚逾 2%，中鋼構、海光、威致直奔漲停，中鴻、燁輝、春源、聚亨、佳大、允強等漲勢都相當凌厲。上市鋼鐵類股指數終場勁揚 2.8%。

造紙族群今天同樣獲得買盤青睞，華紙領軍大漲逾半根停板，收在全場最高 23.5 元，永豐餘、榮成勁揚逾 2%，正隆、士紙均表現不俗。此外，台塑化今天股價回神大漲近 3%，逼近百元關卡，台塑四寶均在盤上表現。

上市運輸類股指數終場上漲 1.8%，也是盤面多頭指標，雖然歐洲疫情復燃，但航空雙雄今天漲勢再起，華航大漲逾半根停板，一舉衝破前高，以 30.05 元全場最高作收，改寫近 23 年新高，長榮航則亮燈漲停，收 28.35 元。貨櫃三雄在平盤附近整理，散裝航運股裕民、新興、慧洋 - KY、台航、四維航、正德上漲 1-3%。