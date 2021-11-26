〈台股盤前〉大盤高檔狹幅震盪格局下 元宇宙等四大焦點受關注

台股昨日在權值股休兵下，加權股價指數維持震盪格局，終場以 17654.19 點作收，較昨日上漲 11.67 點或 0.07%，成交值 3006.9 億元，市場專家指出，就今 (26) 日的台股走勢預估，大盤高檔狹幅震盪格局不變，包括元宇宙、第三代半導體、航空及低軌衛星為市場的四大焦點。

就市場籌碼面而言，昨日台股量縮為 3006.9 億元，三大法人外資及陸資、投信，自營商同步賣超，合計賣超 87.51 億元，外資及陸資賣超 82.64 億元，外資及陸資賣超 82.64 億元，投信賣超 2.08 億元，自營商賣超 2.79 億元，但是集中市場信用交易融資餘額卻增加 20 億元，顯示市場資金仍然充沛。

證券分析師黃漢成說，台股大盤高檔狹幅震盪格局今天將不變，但是包括元宇宙、第三代半導體、航空及低軌衛星市場關注的四大焦點，近期電動車題材有略為降溫走勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前進入歷史高檔區，上檔的賣壓也大，近日走勢以輪動格局為主。

在市場重要訊息來看，晶圓雙雄之一的聯電 (2303-TW) 與記憶體大廠美光 (MU-US) 今日發布聯合聲明，共同宣布達成全球和解協議，雙方將各自撤回向對方提出的訴訟，同時聯電將向美光一次支付金額保密和解金，雙方並將共創商業合作機會。

聯電指出，這次和解金將在第四季業外一次認列，但和解金非賠償任何損失，對財務、業務無重大影響。至於與美光的合作，包括客戶關係等，合作形式未受限，目前已在討論中，必要時會對外揭露。

軟性銅箔基板廠 (FCCL) 台虹 (8039-TW) 擬發行海外第一次無擔保轉換公司債 (ECB) 籌資 7000 萬美元，25 日完成訂價，轉換價訂 53.5 元，ECB 預計在 11 月 30 日發行，籌資將用於外幣購料及外幣購買機器設備。