台股震盪收小紅短均得而復失 三大法人聯手賣超87.51億元

即將進入感恩假期，美股四大指數漲多跌少，台股今 (25) 日走勢震盪，多空激烈攻防，電子股普遍拉回，海運三雄持續扮演撐盤要角，但鋼鐵族群後繼無力，終場指數小漲 11 點，收在 17654 點，5、10 日線得而復失，三大法人同站賣方，共計賣超 87.51 億元。

加權指數成交值回升至 3000 億元之上。觀察法人資金變動情形，外資今天反手賣超 82.62 億元；投信賣超 2.08 億元，為連 6 賣；自營商也轉為賣超 2.78 億元。三大法人合計賣超 87.51 億元。

權王台積電今天早盤一度回升至 607 元，隨後在平盤附近拉鋸，終場收平盤 603 元，聯電、鴻海、國巨、大立光陸續翻黑，聯發科一度下挫逾 1%，不過，台達電、日月光投控、華碩、廣達等指標電子股仍在盤上表現。

運輸族群今天延續漲勢，由貨櫃三雄領軍，長榮、陽明上漲逾 3%，萬海也有 2% 以上的漲幅，台灣高鐵、台航、遠雄港等也獲資金點火，不過，昨天強勢的華航，早盤攻上 31.15 元改寫 23 年新高後，隨即湧現賣壓，終場跌逾 1%，長榮航幾度翻黑，收盤仍維持上漲格局。

台股目前剩下十千金，世芯 - KY 受大客戶遭美國商務部列入黑名單牽連，股價摜壓至跌停，收 986 元，股王矽力 - KY 跌逾 1%、失守 4500 元，祥碩更重挫逾 5%，收 1810 元，不過，AES-KY、富邦媒仍表現有撐。