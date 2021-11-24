〈台股盤後〉外資休假電子三雄回檔 成交量近20日來低點

美股科技股周二回檔修正，加上外資感恩節前出走，台股今 (24) 日電子三雄同步走跌，資金撤出電子權值股，壓抑大盤走勢，由航空、鋼鐵與塑化等傳產族群力抗賣壓，指數回測 17600 點，終場小跌 23.6 點，收在 17642.52 點，成交量縮至 2918.68 億元，為近 20 個交易日來首度跌破 3000 億元。

觀察電子權值股表現，台積電下跌 1.46%，收 603 元，回測 600 元整數關卡；聯發科下挫 1.42%，收 1040 元；鴻海小跌 0.47%，收 105.5 元；矽力 - KY 大跌超過 3%，聯電、日月光投控、聯詠、廣達、和碩、瑞昱也都處於盤下。

大型電子權值股走弱，矽晶圓、PCB 與 ABF 載板族群逆勢抗跌，受惠漲價題材激勵，合晶、台勝科同奔漲停，中美晶大漲近 4%，環球晶漲幅也超過 2%。

PCB 族群方面，敬鵬上漲 4%，台郡、金像電逆勢勁揚超過 3%，精成科、定穎表現也不俗。

資金輪動至補漲的鋼鐵、塑化族群，鋼鐵股海光、威致、中鋼構同步漲停，中鴻、佳大、新鋼大漲超過半根停板，燁輝、燁興、聚亨、官田鋼、盛餘、高興昌漲幅都超過 4%。

塑化族群的國喬、台聚、華夏均上漲逾 3%，台塑化、中石化、台橡漲幅都有 2%。

法人指出，外資放假下，大型權值股、先前漲多的個股可能進入整理，預期大盤將進入為期一到兩周的高檔橫向整理格局，資金將轉進較低檔或非電權值股布局，如回到跌深的鋼鐵或化工股。