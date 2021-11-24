〈台股盤中〉權值三王全面走跌 一度下挫80點 回測月線支撐

美股四大指數周二漲跌互見，台股今 (24) 日早盤儘管小漲開出，不過高檔賣壓沉重，權值三王同步下挫，先前強勢中小型股賣壓也出籠，指數下跌逾 80 點，翻黑回測月線支撐，已連四根黑 K，高低點落差達 400 點。

權值股今日走勢分歧，聯發科歷經上周強漲後，今日持續拉回，下挫近 3%，台積電也下跌逾 1%，面臨月線保衛戰，鴻海跌幅也有 1%，摜破所有均線，台塑化則隨著油價跌深回穩、甚至反彈，今日股價強漲逾 2%，其餘三寶也站穩平盤，扮演撐盤要角。

觀察資金流向，電子由於先前漲多回檔，成交比重跟著下滑至 61%，航運、鋼鐵分別達 15%、7%，以漲幅來看，鋼鐵族群隨著印度大廠塔塔鋼鐵釋出，未來鋼鐵價格將遠高於過去 10 年水準，族群今日強漲近 3%，漲幅冠居所有類股。

盤面焦點方面，隨著矽晶圓三雄同步暢旺後市，台勝科、合晶均雙雙攻上漲停板，台勝科創下新高價，合晶也改寫 2008 年來新高，大廠環球晶與母公司中美晶也有半根以上的漲幅。

航空雙雄包括華航、長榮航今日雙雙反彈，其中，華航盤中再攻上新天價，達 29.4 元，為 1999 年 6 月以來的新高，其他航運類股則包括亞航、裕民、新興等，也有 2% 以上的漲幅。

展望台股，法人認為，台股價量進入短期修正，並未出現爆量大跌情況，多頭格局並未改變，技術面仍維持多方走勢，加上新台幣升值情勢未變，資金行情可期，拉回可望尋找績優個股進行布局。