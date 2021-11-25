電子股軟腳、航海王撐盤 台股多空對峙小漲11點收17654點

Fed 態度轉鷹，美國科技股回神，但台股今 (25) 日走勢震盪，電子族群後繼無力，航運族群持續扮演撐盤要角，資金同時鎖定元宇宙概念股，在多空對峙下，終場指數小漲 11.67 點，收在 17654.19 點，成交值略增至 3006.9 億元。

權王台積電今天早盤一度回升至 607 元，隨後在平盤附近拉鋸，終場收平盤 603 元，聯電、鴻海、國巨、大立光陸續翻黑，聯發科一度下挫逾 1%，不過，台達電、日月光投控、華碩、廣達等指標電子股仍在盤上表現。

運輸族群今天延續漲勢，由貨櫃三雄領軍，長榮、陽明上漲逾 3%，萬海也有 2% 以上的漲幅，台灣高鐵、台航、遠雄港等也獲資金點火，不過，昨天強勢的華航，早盤攻上 31.15 元改寫 23 年新高後，隨即湧現賣壓，終場跌逾 1%，長榮航幾度翻黑，收盤仍維持上漲格局。

今天資金焦點仍鎖定元宇宙題材，宏達電一度勁揚近 7%，最高來到 84.8 元，尾盤漲幅收斂至 2%，威盛盤中觸及漲停，但漲停被敲開後漲勢隨之回吐，零組件供應鏈中的達邁、佳能、玉晶光同步走揚。

ABF 族群沉寂一段時間後，今天再度奮起，人氣指標股欣興在楊梅廠產能逐步開出下，營收規模將持續提升，獲大型投顧研究機構給予「買進」投資評等，今天股價一路攻高，一度衝上 212 元，改寫新天價，終場大漲 6%，收 210.5 元，南電、景碩也上漲 1-2%。

美國商務部再度出手，將 12 家中企列入「軍事最終用戶 (MEU)」黑名單，南國科微恐為世芯 - KY 大客戶，營收貢獻約 30%，在利空打擊下，世芯股價重挫跌停，收 986 元，摔出千金股行列，此外，金麗科也一度打入跌停價，終場收跌 5%。