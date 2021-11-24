外資續抱航空雙雄 連二買華航7.2萬張

台股今 (24) 日小跌 23.6 點，收 17642.52 點，外資今日續抱航空雙雄，連二買華航共 7.2 萬張，並回頭轉買長榮航 2.4 萬張，聯電則遭外資連三賣、調節 5.8 萬張。

三大法人方面，外資今天轉為買超 6.78 億元；投信賣超 14.84 億元，連 5 賣；自營商轉為買超 13.35 億元，共買超 5.32 億元。

期貨方面，外資增持多單 26591 口，空單未平倉口數降至 18965 口；投信增持空單 54 口，空單未平倉口數增至 1899 口；自營商增持空單 85 口，多單未平倉口數降至 14039 口。

外資買超今日集中傳產股，大買航空雙雄華航、長榮航各 2.7 萬張、2.4 萬張，中鋼 1.9 萬張，中石化 9729 張，國喬、長榮、益航均超過 4000 張；金融股玉山金 2.3 萬張、中信金 5488 張。

電子股瑞軒也獲外資青睞，敲進 9513 張，合晶 9050 張，宏碁 7580 張，金寶、茂迪分別超過 5000 張。

外資賣超方面，大賣國泰基因免疫革命 ETF 2.2 萬張，開發金 2.1 萬張。賣超電子股聯電 1.6 萬張，鴻海 1.3 萬張，大同、群創同遭調節超過 8000 張，台積電 4270 張。

近期漲多的億光、旺宏、光磊同遭外資出脫超過 5000 張，華邦電、新唐同遭賣超逾 2700 張，台勝科則是 2310 張。

法人指出，外資放假下，大型權值股、先前漲多的個股可能進入整理，預期大盤將進入為期一到兩周的高檔橫向整理格局，資金將轉進較低檔或非電權值股布局。